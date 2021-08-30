Уголовное дело возбудили против сочинца, сбившего на электросамокате девочку

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровья девочки, которую в Сочи сбил мужчина на электросамокате, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, вечером 22 августа мужчина, двигаясь на личном электросамокате в Сочи, наехал на малолетнюю девочку. Ребенок с переломом лобной кости находится под наблюдением врачей.

Подозреваемый признал вину и высказал готовность оказать пострадавшей девочке помощь в лечении и реабилитации. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Ранее местные СМИ сообщали, что житель Сочи на электросамокате сбил ребенка и попытался скрыться с места ДТП. Его догнал отец пострадавшей девочки и прохожие.