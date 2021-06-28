В Ростове-на-Дону завели уголовное дело из-за сбитого электросамокатом ребенка

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - СУ СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело после того, как мужчина на электросамокате сбил ребенка. Обстоятельства инцидента, в результате которого ребенок попал в больницу, будут расследовать в рамках уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба СК, 28-летний житель Ростова-на-Дону взял 23 июня в аренду электросамокат. Он ехал на высокой скорости по пешеходной зоне и сбил 2-летнего ребенка, после чего скрылся.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).

Мужчину нашли и допросили. Также допрошены родители потерпевшего мальчика и представитель коммерческой организации, сдающей в городе в аренду электросамокаты.

В помещении организации по аренде самокатов проведен осмотр, изъяты документы и самокат, на котором передвигался мужчина во время инцидента.