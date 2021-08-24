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В Москве в ДТП с электросамокатами в этом году пострадали 57 человек

Два человека погибли в результате таких аварий, сообщили в МВД

В Москве в ДТП с электросамокатами в этом году пострадали 57 человек
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Свыше 50 аварий с использованием электросамокатов произошло в Москве с начала года, в них пострадали 57 человек, сообщили в МВД РФ.

За семь месяцев 2021 года на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые использовали электросамокаты, сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам. "Два человека погибли, 57 получили травмы", - добавила она.

По ее словам, почти 80% подобных аварий произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов, либо при выезде из них.

В июле МВД сообщало о росте на 195% числа аварий с участием электросамокатов на территории РФ с начала года.

В настоящее время правовой статус так называемых средств индивидуальной мобильности не определен. Разработку соответствующего проекта постановления правительства РФ осуществляет Минтранс России.

Ирина Волк МВД Москва

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