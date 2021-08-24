Путин предложил выплатить по 15 тыс. руб. сотрудникам правоохранительных органов

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин напомнил, что все военнослужащие вне зависимости от должностей и званий получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей.

Кроме того он предложил распространить эту выплату на военных курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

"На встрече с лидерами партии я говорил о единовременной выплате военнослужащим. Я говорил тогда, что она должна составлять в среднем 15 тыс. рублей. Но хотел бы добавить - думаю, что в данном случае это правило "в среднем" применять не нужно, потому что это означало бы, что те военнослужащие, у которых денежное довольствие больше, они и получили бы больше, а те, у кого меньше, и получили бы меньше", - сказал Путин на пленарном заседании съезда "Единой России".

По словам Путина, "сегодня нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы, поэтому уверен, что старшие офицеры, военачальники меня поймут".

Путин продолжил, что военная организация - как семья. Поэтому он считает, что эту выплату должны получить все в одинаковом размере вне зависимости от количества звезд на погонах.

Глава государства предложил распространить эту выплату также на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.

22 августа Путин предложил выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей, а военнослужащим - по 15 тысяч. Как заявили в Думе, выплаты обойдутся бюджету в сумму более 500 млрд рублей.