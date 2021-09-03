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Выплаты военным и пенсионерам силовых структур произведут на следующей неделе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащие и пенсионеры силовых структур получат инициированные президентом единовременные выплаты на следующей неделе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Для осуществления единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс. рублей военным пенсионерам, пенсионерам правоохранительных органов, органов безопасности и единовременной денежной выплаты в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам министерством финансов РФ вчера доведены финансовые ресурсы до всех федеральных органов, в ведении которых находятся эти сотрудники и военнослужащие, с тем чтобы выплаты начались на следующей неделе", - сказала Голикова в пятницу на заседании правительства.

Председатель правительства Михаил Мишустин попросил Голикову держать на личном контроле эту работу. "Для получения этих выплат никаких действий совершать не нужно – правительство приняло для этого все необходимые меры. Татьяна Алексеевна, просьба держать эту работу под личным контролем. Тем более, что речь идет о нашем старшем поколении - нужно защитить их от лишних переживаний", - сказал премьер.

24 августа президент РФ Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей в сентябре 2021 года. 31 августа Путин подписал указ о единовременной денежной выплате военнослужащим в размере 15 тысяч рублей.

22 августа Путин предложил выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей, а военнослужащим – по 15 тысяч. Как заявили в Госдуме, выплаты обойдутся бюджету в сумму более 500 млрд рублей.

РФ Михаил Мишустин Татьяна Голикова Владимир Путин

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