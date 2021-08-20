Суд отказал КПРФ в снятии с выборов в Закс Петербурга списка РПСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отклонил иск городского отделения КПРФ к горизбиркому о регистрации списка "Российской партии свободы и справедливости" на выборах в городское Заксобрание, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Коммунисты через суд пытались снять с выборов список РПСС, лидером которой стал журналист Максим Шевченко.

РПСС представила в горизбирком 20 497 подписей избирателей в свою поддержку. Истец в обосновании иска указал, в частности, что "в подписных листах имеются многочисленные неоговоренные исправления как в данных избирателей, так и в данных сборщиков подписей", отметили в пресс-службе.

В Петербурге РПСС представляет депутат Заксобрания, бывший единоросс Андрей Анохин, который ранее заявлял о конфликте со спикером парламента, секретарем регионального отделения "Единой России" Вячеславом Макаровым.

18 августа Заксобрание попросило Центризбирком проверить, законно ли горизбирком зарегистрировал на выборах в городской парламент списки партий РПСС и "Новые люди".

Центризбирком 20 августа отклонил жалобу петербургского отделения "Родины" на отказ Горизбиркома зарегистрировать список партии на выборы в Заксобрание.

ЦИК провел проверку и подтвердил обоснованность выводов горизбиркома в части признания недействительными 507 подписей избирателей, что составляет 13,09% от общего количества проверенных подписей избирателей, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. По его словам, это является основанием для отказа в регистрации партийного списка.

Одновременно ЦИК признал неудовлетворительной работу Горизбиркома в части выполнения требований порядка проверки подписных листов и оформления результатов такой проверки. По словам Булаева, региональное отделение "Родины" не было должным образом уведомлено об отдельных избирательных действиях, связанных с проверкой подписных листов. Кроме того, горизбирком не соблюдал методические рекомендации по приему и проверке подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов.