Ученый допустил достижение Россией коллективного иммунитета в 90% к концу года

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - До конца года Россия может добиться коллективного иммунитета к коронавирусу в 90%, сказал в интервью "Интерфаксу" директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"90% населения должны обладать иммунитетом... Эта доля будет складываться из числа тех, кто переболел, кто вакцинировался, и тех, кто переболел бессимптомно... До конца года (этого добиться - ИФ) вполне реально", - сказал Тотолян.

По словам руководителя НИИ, сейчас уровень коллективного иммунитета достиг 60%. При этом большую часть составляют люди, которые переболели бессимптомно.

"Среди лиц с антителами доля "бессимптомников" может составлять 60%-70%", - сообщил Тотолян, ссылаясь на данные популяционного исследования, которое Роспотребнадзор проводит с прошлого года в 26 регионах. Ученый отмечает, что бессимптомное течение болезни характерно для любой инфекции, в том числе и для COVID-19.

При этом даже те, кто перенес болезнь легко или бессимптомно, должны вакцинироваться, считает Тотолян. По его словам, когда уровень антител высокий, то человек будет больше защищен, если произойдет смена штамма.

Для улучшения эпидемиологической обстановки вакцинацию должны пройти еще 75 млн россиян, считает Тотолян. На 21 июля хотя бы одну дозу вакцины получили 33,6 млн человек (23% от всего населения).

Директор НИИ имени Пастера считает, что QR-коды необходимо ввести в Петербурге, потому что это инструмент, который стимулирует к вакцинации. "Если человек едет на курорт и знает, что его никуда не пустят (без QR-кода - ИФ), то он тут же встает в очередь на вакцинацию", - отметил Тотолян.