Кремль назвал труднодостижимой вакцинацию всех россиян от коронавируса

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Кремле разделяют мнение главы Роспотребнадзора Анны Поповой о необходимости привить от коронавируса все население России, однако понимают, что это труднодостижимый результат.

"Это такое пожелание, к которому можно, конечно, только присоединиться. И, конечно, в идеале, учитывая, что вакцинация является единственным способом борьбы, эффективной борьбы с пандемией, хотелось бы, чтобы все оказались так или иначе привитыми", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление Поповой.

Вместе с тем он добавил: "Но, конечно, в реальности это весьма и весьма труднодостижимый результат, причем даже не с точки зрения производителей, производители постоянно наращивают объемы производства, понятно, что вакцины нужны будут постоянно и, скорее всего, надолго".

Он заметил, что, безусловно, еще предстоит завершить испытания действия вакцин на детей и подростков до 18 лет, собрать информацию о том, как молодые люди переносят прививку. "Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые, что называется, являются ковид-диссидентами и вакцинными диссидентами, это такое своеобразное проявление несознательности. Но в любом случае стремиться, чтобы подавляющее большинство население оказалось вакцинированным, надо, и, конечно, мы это будем делать", - сказал Песков.

Ранее Попова в интервью журналистке Наиле Аскер-заде заявила о необходимости привить от коронавируса всех россиян. "Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой", - сказала глава Роспотребнадзора (фрагмент интервью размещен в телеграм-канале Аскер-заде). Так Попова ответила на вопрос журналистки, опыт каких стран в борьбе с пандемией она считает наиболее эффективным.