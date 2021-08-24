Рогозин назвал экспорт ракетных двигателей в США важной статьей доходов "Роскосмоса"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Для России выгодно сохранение контрактов на поставку двигателей для космической программы США, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Это значительный серьезный для нас заработок. Это выгодно. Это для нас престижно", - сказал Рогозин в интервью радио "Эхо Москвы" во вторник.

"Несмотря на санкции, несмотря на санкции в том числе против отдельных предприятий "Роскосмоса", американцы до сих пор вынуждены покупать наши ракетные двигатели. Это совершенные машины", - сообщил Рогозин.

По его словам, это двигатели, которые "великая американская технологичная держава неспособна создать".

Рогозин также отметил, что Москва запрещает Вашингтону использовать поставляемые из России ракетные двигатели в военных целях.

"В документах четкая оговорка - на этих двигателях запрещено выводить ракеты, которые могли бы в свою очередь выводить в космос оружие", - сказал глава "Роскосмоса". По его словам, РФ выступает против размещения оружия в космосе и видит ряд рисков в этой сфере.

В декабре прошлого года сообщалось, что "Энергомаш" планирует в 2021 году передать в США не менее десяти ракетных двигателей РД-180/РД-181.

Российские двигатели для американских ракет

Как сообщал в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников, поставка двигателей в США приносит "Энергомашу" около трети выручки - порядка 10-13 млрд рублей в год.

Двигатели РД-180 используются United Launch Alliance в ракете-носителе Atlas-5. Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.

"Роскосмос" ожидает подвижек в переговорах на поставку в США двигателей РД-181М, но пока не может раскрывать подробности из-за коммерческой тайны, сообщил Рогозин "Интерфаксу" 243 августа.

"Есть новости", - сказал Рогозин отвечая на вопрос о том, стоит ли в ближайшее время ожидать подвижек в переговорах на поставку в США ракетных двигателей РД-181М.

По его словам, российская и американская стороны пока не могут раскрывать подробности, поскольку они касаются коммерческой тайны.

"Решение правительства есть, все идёт в обычном рутинном режиме", - добавил глава "Роскосмоса".

"Они касаются прежде всего двигателей РД-181М, это экспортный вариант двигателя, который мы устанавливаем на "Ангару". Он применяется под ракету Antares, тут перспективы большие, я думаю, что контракты будут продолжаться", - отметил Рогозин.

Ранее правительство России поддержало переговоры о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства НПО "Энергомаш" американской компании "Орбитал сайенсиз ЛЛС". Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано на портале правовой информации.

Заключение контакта, подчеркивается в документе, возможно в случае урегулирования вопросов, связанных с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, с Минобороны России и "Роскосмосом". Также американская компания должна принять меры по охране российских технологий и гарантировать, что ракеты-носители Antares с российскими двигателями не будут использоваться для запуска военных аппаратов.