"Энергомашу" разрешили переговоры о продаже в США РД181м

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российское правительство одобрило переговооы между "НПО Энергомаш " и американской компанией Orbital Sciences LLC о заключении контракта по использованию жидкостного ракетного двигателя РД181М в ракете-носителе Antares.

Такое распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

"Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров между акционерным обществом "НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко" и компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС" (Соединенные Штаты Америки) о заключении контракта по использованию жидкостного ракетного двигателя РД181М в ракете-носителе "Антарес", используемой для доставки грузов на Международную космическую станцию и запусков научно-исследовательских и коммерческих космических аппаратов", - говорится в документе.

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