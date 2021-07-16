Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:21Заразились
на 16.07В России 5 907 999+25 704В мире 188 925 223+569 372

"Энергомашу" разрешили переговоры о продаже в США РД181м

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российское правительство одобрило переговооы между "НПО Энергомаш " и американской компанией Orbital Sciences LLC о заключении контракта по использованию жидкостного ракетного двигателя РД181М в ракете-носителе Antares.

Такое распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

"Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров между акционерным обществом "НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко" и компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС" (Соединенные Штаты Америки) о заключении контракта по использованию жидкостного ракетного двигателя РД181М в ракете-носителе "Антарес", используемой для доставки грузов на Международную космическую станцию и запусков научно-исследовательских и коммерческих космических аппаратов", - говорится в документе.

Новость дополняется

Роскосмос Энергомаш США Antares

Новости по теме

Новости

Минкультуры нашло нарушения при сносе деревянного планетария в Пензе

Минкультуры нашло нарушения при сносе деревянного планетария в Пензе

На оборонном заводе трое пострадали при разгерметизации емкости с ацетоном

Пандемия коронавируса

Проверки мер профилактики COVID-19 в Москве продолжатся и после 19 июля

Проверки мер профилактики COVID-19 в Москве продолжатся и после 19 июля

В Петербурге стали реже красть крышки канализационных люков

Тариф "Платона" может быть повышен с февраля до 2,44 руб. за км

МВД Ставрополья заинтересовалось найденной в помидорах запиской "Помогите, мы в рабстве"

Аварийно севший Ан-28 перевернулся при посадке

Аварийно севший Ан-28 перевернулся при посадке
Пандемия коронавируса

Московским предприятиям дали еще неделю на вакцинацию 60% персонала

Дело Никиты Белых

Никите Белых предъявили обвинение по делу о превышении полномочий

Никите Белых предъявили обвинение по делу о превышении полномочий

Правозащитное объединение "Команда 29" сообщило о блокировке сайта

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');