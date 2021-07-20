США одобрили покупку российских ракетных двигателей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Правительство США одобрило покупку российских ракетных двигателей РД-181М, сообщил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

"Правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". А значит, будут новые поставки двигателей...", - написал Устименко в Telegram.

Госкорпорация сообщила 19 июля, что новый двигатель РД-181М представляет собой модернизированную версию РД-181. Переговоры между РФ и США о заключении контракта позволят, несмотря на существующие санкции, продолжить взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в области ракетного двигателестроения.

В минувшую пятницу на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства об одобрении переговоров между "НПО Энергомаш" и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС" о заключении контракта по использованию жидкостного ракетного двигателя РД-181М в ракете-носителе Antares.

Согласно документу, заключение контракта возможно в случае урегулирования между "Роскосмосом" и Минобороны РФ вопросов, связанных с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, разработки согласованных с американской компанией мер по охране российских технологий, а также получения от американской стороны гарантий, что ракеты-носители Antares с двигателями не будут использоваться для запуска полезных нагрузок военного назначения.

В декабре прошлого года сообщалось, что "Энергомаш" планирует в 2021 году передать в США не менее десяти ракетных двигателей РД-180/РД-181.

Как сообщал в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников, поставка двигателей в США приносит "Энергомашу" около трети выручки - порядка 10-12 млрд рублей в год.

Двигатели РД-180 используются United Launch Alliance в ракете-носителе Atlas-5. Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.