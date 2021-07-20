Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:54Заразились
на 20.07В России 6 006 536+23 770В мире 190 915 813+497 608

США одобрили покупку российских ракетных двигателей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Правительство США одобрило покупку российских ракетных двигателей РД-181М, сообщил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

"Правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". А значит, будут новые поставки двигателей...", - написал Устименко в Telegram.

Госкорпорация сообщила 19 июля, что новый двигатель РД-181М представляет собой модернизированную версию РД-181. Переговоры между РФ и США о заключении контракта позволят, несмотря на существующие санкции, продолжить взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в области ракетного двигателестроения.

В России"Роскосмос" поставит в США модернизированные двигатели РД-181Читать подробнее

В минувшую пятницу на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства об одобрении переговоров между "НПО Энергомаш" и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС" о заключении контракта по использованию жидкостного ракетного двигателя РД-181М в ракете-носителе Antares.

Согласно документу, заключение контракта возможно в случае урегулирования между "Роскосмосом" и Минобороны РФ вопросов, связанных с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, разработки согласованных с американской компанией мер по охране российских технологий, а также получения от американской стороны гарантий, что ракеты-носители Antares с двигателями не будут использоваться для запуска полезных нагрузок военного назначения.

В декабре прошлого года сообщалось, что "Энергомаш" планирует в 2021 году передать в США не менее десяти ракетных двигателей РД-180/РД-181.

Как сообщал в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников, поставка двигателей в США приносит "Энергомашу" около трети выручки - порядка 10-12 млрд рублей в год.

Двигатели РД-180 используются United Launch Alliance в ракете-носителе Atlas-5. Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.

США РД-181М

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Грузия перешла в "красную зону" по распространению коронавируса

И.о. министра обороны Армении подал прошение об отставке

В Китае в целях улучшения демографии разрешили иметь до трех детей

В Китае в целях улучшения демографии разрешили иметь до трех детей
Пандемия коронавируса

Реальное число жертв пандемии COVID в Индии может исчисляться миллионами

Реальное число жертв пандемии COVID в Индии может исчисляться миллионами
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 191 млн

В Великобританию за сутки перебралось рекордное число нелегалов

В Великобританию за сутки перебралось рекордное число нелегалов

Российские танкисты с 201-й базы в Таджикистане дошли до афганской границы

Российские танкисты с 201-й базы в Таджикистане дошли до афганской границы

Brent подорожала до $68,8 за баррель

Япония обвинила Китай в хакерских атаках на японские компании

Япония обвинила Китай в хакерских атаках на японские компании

Несколько ракет упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');