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Упавший в озеро на Камчатке Ми-8 будут поднимать с помощью понтонов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Операция по поднятию вертолета Ми-8, упавшего 12 августа в Курильское озеро на юге Камчатки, продолжается, подготовлена понтонная конструкция, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в среду.

"Для подъёма фюзеляжа вертолёта задействованы специалисты Министерства обороны. Проведены подготовительные мероприятия, в том числе по сооружению понтонной конструкции. В работах применяются глубоководные аппараты", - говорится в сообщении.

На озере находятся камчатские специалисты по ликвидации аварийных разливов нефти для обеспечения экологической безопасности, с собой у них имеется сорбент и боновые заграждения, чтобы, "в случае утечки топлива, оперативно устранить загрязнение водной поверхности".

Как сообщалось, утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа, они получили тяжёлые травмы и вертолётом были доставлены в реанимацию краевой больницы. После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м, утечки топлива с него не обнаружили.

18 августа завершилась операция по поднятию со дна озера тел восьми погибших, в том числе командира экипажа, они все опознаны. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Камчатка

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