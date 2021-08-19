Спасатели обнаружили тело красноярского депутата, сорвавшегося с вулкана на Камчатке

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Тело депутата горсовета Железногорска Красноярского края Андрея Закалина, сорвавшегося с Ключевского вулкана на Камчатке, обнаружено, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Камчатском краю.

"В ходе поисковой операции на Ключевском вулкане спасатели обнаружили оба тела погибших туристов. Одно из них было обнаружено на высоте 3500 метров, второе - на высоте 3560 метров", - говорится в сообщении.

Также о том, что тела найдены, в своем телеграм-канале сообщил вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш.

"07:15 красноярского времени. Тела погибших на склоне вулкана Ключевская сопка обнаружены. В настоящее время решается вопрос по применению авиации (вертолет МИ-8) для доставки тел погибших в г. Петропавловск-Камчатский и дальнейшего опознания", - написал Кулеш.

Как сообщалось, инцидент произошел 17 августа. Помимо 46-летнего Андрея Закалина вниз сорвался и 35-летний Александр Филяев. По предварительной информации, примерно на высоте 4,1-4,2 км мужчины оступились при спуске с ледника и упали со склона. Так как в это время уже было темно, привлечь вертолет спасатели не могли.

Утром 18 августа вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел к месту происшествия. Спасателей высадили на высоте 1,1 км, куда, к этому моменту, уже прибыли сотрудники ключевского филиала поисково-спасательного отряда. К вечеру того же дня группа спасателей поднялась на высоту 2,5 км, где разбила лагерь для ночевки и прохождения акклиматизации во избежание горной болезни. 19 августа спасатели продолжили восхождение на вулкан к месту происшествия.

Мужчины путешествовали вместе с зарегистрированной группой туристов, в состав которой входили 12 человек из разных городов России.