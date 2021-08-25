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Росавиация начала проверку "Витязь-Аэро", Ми-8 которой упал на Камчатке

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Комиссия Росавиации проводит на Камчатке проверку авиакомпании "Витязь-Аэро", вертолет которой 12 августа упал в Курильское озеро, сообщил в среду губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"С сегодняшнего дня на Камчатке работает комиссия Росавиации под руководством заместителя руководителя Олега Георгиевича Сторчевого, которая досконально проверяет авиакомпанию и должна удостовериться в том, что все необходимые меры по обеспечению стопроцентной безопасности пассажиров приняты. По итогам работы комиссии будут сделаны выводы о возможных сроках возобновления перелетов", - рассказал глава региона на своей странице в инстаграм.

Солодов отметил, что в регионе сохраняется тяжелая ситуация с авиасообщением, в первую очередь, из-за приостановки полетов "Витязь-Аэро".

Как сообщалось, утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа, они получили тяжёлые травмы и вертолётом были доставлены в реанимацию краевой больницы.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

С 13 августа авиакомпания "Витязь-Аэро" приостановила пассажирские перевозки в межмуниципальном сообщении и туристических групп в Долину гейзеров и озеро Курильское в соответствии с решением Росавиации о введении ограничения в сертификат эксплуатанта. Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, при этом, решением Росавиации, авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации.

По данным Росавиации, "Витязь-Аэро" базируется в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского, в парке компании до катастрофы был 21 вертолет Ми-8.

В местных турфирмах "Интерфаксу" сообщили, что на "Витязь-Аэро" приходится 90% вертолетных турперевозок на Камчатке, авиакомпания также доставляет местных жителей до труднодоступных населенных пунктов, где нет взлетно-посадочных полос и куда можно добраться только вертолетом.

Камчатка Росавиация Витязь-Аэро

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