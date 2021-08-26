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Туркомпании Камчатки несут убытки из-за приостановки перевозок "Витязь-Аэро"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Турфирмы Камчатского края ежедневно несут 6 млн рублей убытков из-за приостановки Росавиацией пассажирских перевозок авиакомпании "Витязь-Аэро", после падения ее вертолета с туристами на борту в озеро на юге полуострова, сообщил в пятницу на брифинге министр туризма региона Владимир Русанов.

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"Многие туристические компании несут убытки. По предварительным оценкам, это 6 млн рублей в день из-за того, что у нас нет маршрутов в Долину Гейзеров и на озеро Курильское. В Долину гейзеров летают вертолеты, но это тоже не то уже количество", - заявил он.

"Закрыты многие индивидуальные туры, которые составляли большую часть туристической экономики. Это самые доходные туристические продукты, с которых больше всего платится налога, а их нет. Это охота и рыбалка (доставка таких туристов осуществляется вертолетами - ИФ)", - добавил он.

Русанов сообщил, что у "Витязь-Аэро" авиапарк состоял из 23 вертолетов, из которых 16 - были задействованы в туристических перевозках. С приостановкой деятельности этого перевозчика, возить туристов в самые востребованные места, куда можно добраться только на вертолетах, почти не на чем. Небольшое количество вертолетов, имеющиеся у других компаний, сейчас задействованы в перевозках местных жителей по регулярным маршрутам (в отдаленные населенные пункты, куда также можно добраться только на вертолете, и эти перевозки ранее выполняла авиакомпания "Витязь-Аэро").

"Многие говорили, что в прошлом году, когда случился ковид, что такого еще не было. Но то, что случилось в августе, - это туристическая катастрофа", - заключил министр.

Катастрофа Ми-8

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Утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа, они получили тяжелые травмы и вертолётом были доставлены в реанимацию краевой больницы. После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м. 18 августа завершилась операция по поднятию со дна озера тел восьми погибших, в том числе командира экипажа, они все опознаны.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Комиссия Росавиации сейчас проверяет "Витязь-Аэро". С 13 августа в соответствии с решением Росавиации введены ограничения в сертификат эксплуатанта: для "Витязь-Аэро"ограничены коммерческие перевозки пассажиров, при этом, решением Росавиации, авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации.

Камчатка Витязь-Аэро Росавиация

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