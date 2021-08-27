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По вине человека началось более 80% лесных пожаров в Свердловской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Более 80% лесных пожаров в Свердловской области произошли по вине людей, сообщил глава регионального министерства природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакса" в Екатеринбурге.

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по региону Станислав Шевелев сообщил, что по фактам лесных пожаров возбуждено три уголовных дела по статье "уничтожение или повреждение лесных насаждений".

Он также добавил, что в 2020 году было составлено 850 протоколов об административном правонарушении по ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), в этом году - уже свыше 1,3 тыс. Общая сумма штрафов составила свыше 3,5 млн рублей.

По данным на утро 27 августа, в регионе зафиксировано 52 лесных пожара на общей площади 7.5 тыс. га.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
Республика Саха (Якутия)
Свердловская область

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