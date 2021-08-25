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ФСБ задержала 31 члена террористической организации в 4 регионах РФ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о крупной спецоперации, в ходе которой в городах и населенных пунктах четырех регионов России задержан 31 участник запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", в том числе их главари.

Как сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы, ФСБ провела эту операцию совместно с МВД и Росгвардией в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, городе Канск Красноярского края, селе Прокудское Новосибирской области. В результате были задержаны главари и рядовые участники организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий спецслужбой установлено, что члены ячейки вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры, находящихся в Сирии, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.

"При задержании обнаружены и изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы "Катиба Таухид валь-Джихад", а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты, использовавшиеся при ведении противоправной деятельности", - заявили в ЦОС.

Там добавили, что следственными органами возбуждены уголовные дела, но не уточнили конкретные статьи УК РФ.

В ФСБ не раскрыли личности задержанных, а также другие детали спецоперации.

ФСБ

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