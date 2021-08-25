Что произошло за день: среда, 25 августа

Эвакуация из Кабула в РФ, крупная спецоперация ФСБ и первый день Паралимпиады

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Четыре российских самолета с эвакуируемыми вылетели из Кабула в Россию. На борту находятся граждане не только РФ, но и государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины.

- Россия стала третьей в общем зачете в первый день Паралимпиады в Токио. Россияне завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Первое золото принесла Валерия Шабалина, выиграв заплыв на 100 м баттерфляем и побив собственный мировой рекорд.

- В России выявили 19,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 809 пациентов. В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 213,2 млн. Между тем ВОЗ сообщила о стабилизации темпов распространения COVID.

- "Рособоронэкспорт" на форуме "Армия-2021" подписал контракты на более чем 2 млрд евро. В их числе - поставка самолетов Су-30, вертолетов Ми-35П, Ми-171Ш и Ми-17В-5, ПТРК "Корнет-ЭМ".

- Всемирный банк заморозил программу помощи Афганистану. Также в среду в Кабуле впервые за десять дней открылись банки.

- Около тысячи человек получили разрешение на въезд в РФ из Афганистана. Среди них - граждане России афганского происхождения, студенты российских вузов, обладатели вида на жительство и граждане, имеющие разрешение на работу в РФ.

- ФСБ отчиталась о крупной спецоперации, в ходе которой в городах и населенных пунктах четырех регионов России задержан 31 участник запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", в том числе главари.

- Народный артист России Иван Краско госпитализирован с инсультом.