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ФСБ задержала в Крыму двух лидеров и трех участников "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Крыму пятерых членов запрещенной в РФ террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, занимавшихся распространением радикальных идей на полуострове.

"В Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году), задержано 2 главаря и 3 ее активных участника",- сообщили журналистам в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, в ходе собраний задержанные "с применением мер конспирации распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман".

Члены ячейки, сообщили в ФСБ, осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти.

В ходе обысков у задержанных изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средства связи, электронных носителей информации.

Следственными органами возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, сообщили в ФСБ.

В спецслужбе не уточнили, по какой статье УК возбуждены дела, а также другие подробности спецоперации.

Между тем осведомленный источник сообщал "Интерфаксу" накануне, что обыски прошли в Крыму у пятерых предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир". Другой источник сообщил, что в отношении задержанных возбуждено дело по статье об организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.

Крым ФСБ Хизб ут-Тахрир

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