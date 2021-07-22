Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
на 22.07В России 6 054 711+24 471В мире 192 005 075+559 573

Четверо крымчан оштрафованы за недоносительство на знакомого - боевика ИГ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Четверо жителей Крыма заплатят штрафы от 30 до 40 тысяч рублей за сокрытие данных об участии своего знакомого в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю в четверг.

Суды Крыма вынесли приговоры в отношении четырех местных жителей 1986, 1990 и 1991 годов рождения, обвиняемых по ст. 205.6 УК РФ (несообщение в органы власти о лице, которое по достоверным сведениям совершило преступление террористической направленности), говорится в пресс-релизе.

По данным спецслужбы, знакомый крымчан, находящийся в Ираке, вступил в ряды ИГ, но они не сообщили об этом российским правоохранительным органам.

Жители Крыма переписывались с ним в интернете, "однако умышленно утаивали указанную информацию при допросах в качестве свидетелей по уголовному делу", возбужденному региональным следственным отделом УФСБ в отношении участника террористической организации (ст. 205.5 УК РФ), отмечается в сообщении.

Суды назначили жителям полуострова штрафы, Верховный суд Крыма оставил наказание без изменений, уточняет УФСБ.

ФСБ Крым

Новости

Задержан управляющий челябинским отделением Пенсионного фонда

Задержан управляющий челябинским отделением Пенсионного фонда

РФ во второй половине июля резко активизировала экспорт зерна

ФСБ задержала восемь членов экстремистской организации на Ставрополье

Пандемия коронавируса

В РФ зарегистрирован тест для выявления новых штаммов COVID за 2 часа

В РФ зарегистрирован тест для выявления новых штаммов COVID за 2 часа

Свердловский губернатор сообщил о введении режима ЧС из-за засухи

Свердловский губернатор сообщил о введении режима ЧС из-за засухи

Суд арестовал активы депутата Госдумы и его семьи из-за вывода активов

Суд арестовал активы депутата Госдумы и его семьи из-за вывода активов

В Кремле выразили отношение к заявлению США и Германии по "Северному потоку 2"

Facebook и Telegram оштрафованы на 6 и 11 млн рублей

Закон об устойчивом Рунете

В Кремле подтвердили факт проведения учений по устойчивости Рунета

Первую в РФ группу по мониторингу цен на "борщевой набор" могут создать на Кубани

Первую в РФ группу по мониторингу цен на "борщевой набор" могут создать на Кубани
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');