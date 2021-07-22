Четверо крымчан оштрафованы за недоносительство на знакомого - боевика ИГ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Четверо жителей Крыма заплатят штрафы от 30 до 40 тысяч рублей за сокрытие данных об участии своего знакомого в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю в четверг.

Суды Крыма вынесли приговоры в отношении четырех местных жителей 1986, 1990 и 1991 годов рождения, обвиняемых по ст. 205.6 УК РФ (несообщение в органы власти о лице, которое по достоверным сведениям совершило преступление террористической направленности), говорится в пресс-релизе.

По данным спецслужбы, знакомый крымчан, находящийся в Ираке, вступил в ряды ИГ, но они не сообщили об этом российским правоохранительным органам.

Жители Крыма переписывались с ним в интернете, "однако умышленно утаивали указанную информацию при допросах в качестве свидетелей по уголовному делу", возбужденному региональным следственным отделом УФСБ в отношении участника террористической организации (ст. 205.5 УК РФ), отмечается в сообщении.

Суды назначили жителям полуострова штрафы, Верховный суд Крыма оставил наказание без изменений, уточняет УФСБ.