Мосгорсуд признал законным заочный арест Дмитрия и Алексея Ананьевых

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений решения Тверского суда о заочном аресте бывших совладельцев "Промсвязьбанка" Дмитрия и Алексея Ананьевых по новому уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ананьевым заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Оба объявлены в розыск. Дело расследует МВД. По сведениям "Коммерсанта", следствие считает, что под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам Ананьевы за три года вывели из банка 6,7 млрд рублей.

Ранее Ананьевы были заочно арестованы в России по другому уголовному делу - о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Это дело ведет Следственный комитет. По версии СК, организованная Ананьевыми группа похитила денежные средств Промсвязьбанка на сумму 57,3 млрд рублей и $505,6 млн под видом сделок с подконтрольными братьям компаниями.

В России Ананьевы также фигурируют в арбитражных разбирательствах, в рамках которых сумма претензий к банкирам составляет несколько сотен миллиардов рублей.

Промсвязьбанк, принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года подпал под санацию и передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный Банку России. Позднее он перешел в собственность Росимущества. На базе Промсвязьбанка создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

В январе 2021 года Дмитрий Ананьев был признан в России банкротом.