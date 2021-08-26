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Ограничения на посещение Курильского озера на Камчатке продлили до 6 сентября

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Ограничения по Курильскому озеру на кордоне "Озерный" на юге Камчатки, где произошла авиакатастрофа, продлены до 6 сентября, сообщили "Интерфаксу" в Кроноцком заповеднике в четверг.

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"Период ограничений продлен до 6 сентября. Кордон "Озерный" закрыт для посещения до завершения работ, связанных с ликвидацией последствий авиационного происшествия", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что специалисты Минобороны собираются поднять фюзеляж вертолёта со дна озера с помощью понтонной конструкции.

Вертолетные туры на Курильское озеро были приостановлены 12 августа после авиакатастрофы. Курильское озеро, самое глубокое на Камчатке (максимальная глубина его 316 м), - один из самых популярных природных объектов полуострова. Туристов привлекает возможность наблюдать за крупнейшей в мире популяцией бурого медведя в естественной среде обитания.

Утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа, они получили тяжелые травмы и вертолётом были доставлены в реанимацию краевой больницы. После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м. 18 августа завершилась операция по поднятию со дна озера тел восьми погибших, в том числе командира экипажа, они все опознаны.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Курильское озеро Камчатка Кроноцкий заповедник Ми-8

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