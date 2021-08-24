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В Дагестане пять человек унесло селевыми потоками

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Спасатели совместно с местными жителями ищут в горах Дагестана людей, унесенных селевыми потоками. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике во вторник.

В Гунибском районе в ущелье Карадахская теснина в результате схода селевого потока были заблокированы 30 человек и двое пропали без вести – жители Москвы и Санкт-Петербурга 1986 и 1984 годов рождений. В селе Хаджалмахи Левашинского района селевым потоком унесло автомобиль "ВАЗ-2107", в котором находились мать и сын 1969 и 2001 годов рождения. Еще одного мужчину унесло в автомобиле "ГАЗель" в селе Куппа Левашинского района. Машину обнаружили в 300 метрах, а самого водителя не нашли, говорится в сообщении.

По данным ведомства, заблокированных в Карадахской теснине эвакуировали в безопасное место.

"В поисках пропавших задействованы десятки единиц техники и спасатели МЧС совместно с тысячью местных жителей", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что одного туриста унесло селевым потоком в горах Дагестана.

Дагестан

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