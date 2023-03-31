Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Суд в Москве назначил до шести лет колонии пятерым сторонникам "Свидетелей Иеговы"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Москве Бабушкинский суд назначил реальные сроки пяти сторонникам "Свидетелей Иеговы" (организация признана в России экстремистской и запрещена), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Юрий Чернышев, Сергей Шаталов, Виталий Комаров и Иван Чайковский признаны виновными в организации деятельности экстремистского религиозного объединения (ч. 1 ст. 282.2 УК), Вардан Закарян - в вовлечении в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК).

Чернышев, Шаталов, Комаров и Чайковский приговорены к шести годам и трем месяцам колонии общего режима и ограничению свободы на год. Всех их суд также лишил права в течение трех лет "заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций".

Закарян получил четыре года и три месяца колонии общего режима.

Как уточнили в суде, Чернышев, Шаталов, Комаров и Чайковский признаны виновными в организации деятельности экстремистского религиозного объединения (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), Закарян - в вовлечении в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ).

О задержании ряда лидеров "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" в столичном Следственном комитете сообщали в ноябре 2020 года. По версии следствия, фигуранты, зная, что Верховный суд запретил организацию в Росс ии, организовали в Москве подразделения этого объединения и вербовали в нее новых участников.

"Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной на улице Челюскинской, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение "Свидетелей Иеговы", и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения", - уточнял СК.

Бабушкинский суд Москва Свидетели Иеговы СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент США призвал к освобождению арестованного в России журналиста WSJ

РФ может использовать Вооруженные силы для отражения нападения на себя и союзников

Главным инициатором антироссийской линии в концепции внешней политики РФ названы США

Путин подписал указ об утверждении обновленной концепции внешней политики РФ

Путин подписал указ об утверждении обновленной концепции внешней политики РФ

Российские школы постепенно ограничат в доступе к зарубежным видеосервисам

Российские школы постепенно ограничат в доступе к зарубежным видеосервисам

Латвийский "Свободный университет" признан нежелательным в России

Автозавод Toyota с оборудованием и землей перешел в госсобственность РФ

Автозавод Toyota с оборудованием и землей перешел в госсобственность РФ

В Ростовской области началось движение по трассе М-4 в обе стороны

В Ростовской области началось движение по трассе М-4 в обе стороны

В Генштабе исключили отправку призывников в зону СВО

В Генштабе исключили отправку призывников в зону СВО

В заторе в связи с закрытием из-за снега участка трассы М-4 "Дон" застряли 33 автобуса

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });