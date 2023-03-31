Суд в Москве назначил до шести лет колонии пятерым сторонникам "Свидетелей Иеговы"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Москве Бабушкинский суд назначил реальные сроки пяти сторонникам "Свидетелей Иеговы" (организация признана в России экстремистской и запрещена), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Юрий Чернышев, Сергей Шаталов, Виталий Комаров и Иван Чайковский признаны виновными в организации деятельности экстремистского религиозного объединения (ч. 1 ст. 282.2 УК), Вардан Закарян - в вовлечении в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК).

Чернышев, Шаталов, Комаров и Чайковский приговорены к шести годам и трем месяцам колонии общего режима и ограничению свободы на год. Всех их суд также лишил права в течение трех лет "заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций".

Закарян получил четыре года и три месяца колонии общего режима.

Как уточнили в суде, Чернышев, Шаталов, Комаров и Чайковский признаны виновными в организации деятельности экстремистского религиозного объединения (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), Закарян - в вовлечении в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ).

О задержании ряда лидеров "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" в столичном Следственном комитете сообщали в ноябре 2020 года. По версии следствия, фигуранты, зная, что Верховный суд запретил организацию в Росс ии, организовали в Москве подразделения этого объединения и вербовали в нее новых участников.

"Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной на улице Челюскинской, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение "Свидетелей Иеговы", и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения", - уточнял СК.