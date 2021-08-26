Туроператорам разрешили формировать полетную программу в Египет из 41 города РФ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Росавиация разрешила российским туроператорам формировать полетную программу на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада на регулярных рейсах из 41 города РФ, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Авиакомпании получили право выполнять прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из 41 города России, откуда разрешены международные перелеты", - сказала она.

Как отметили в ассоциации, больше всего прямых рейсов на курорты Египта досталось авиакомпании Nordwind, стратегическим партнером которой выступает туроператор "Пегас Туристик". Nordwind будет летать из 18 регионов в Шарм-эль-Шейх и из 21 города России в Хургаду.

Авиакомпания "Россия" будет выполнять рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из девяти городов-миллионников, "Уральские авиалинии" полетят в Шарм-эль-Шейх из одного региона, а в Хургаду из двух. S7 поставит регулярные рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из двух городов РФ.

Как сообщили в АТОР, авиакомпания "Ямал" будет летать в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из двух городов России, Red Wings и "Икар" получили право вылета из одного региона. Red Wings полетит из Саратова. Из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх и Хургаду полетят "Уральские авиалинии".

Из Москвы семь раз в неделю может выполнять рейсы на оба курорта авиакомпания "Аэрофлот", один раз в неделю в Шарм-эль-Шейх и два в Хургаду - S7. Авиакомпания "Россия" может выполнять два рейса в неделю в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду.

Росавиация в четверг провела срочное совещание с участием авиакомпаний и туроператоров по вопросу выполнения рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Вылеты из регионов РФ на курорты Египта станут возможны с 27 августа.

РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Сейчас на каждый из курортов из Москвы выполняется по 10 рейсов в неделю с российской и египетской стороны. 16 августа оперштаб правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса разрешил увеличить число рейсов втрое и добавить к Москве регионы.