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Росавиация предложит оперштабу разрешить чартерные рейсы в Египет

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Росавиация планирует предложить правительственному оперштабу по борьбе с COVID-19 разрешить авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы на курорты Египта.

"Проводится работа с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по внесению предложений в оперативный штаб об увеличении количества регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта как из Москвы, так и из других регионов страны", - говорится в сообщении ведомства.

РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Право выполнять их с частотой пять раз в неделю получила только авиакомпания "Россия", что вызвало недовольство других участников рынка. С 27 августа по решению оперштаба число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх увеличивается до 15 в неделю. Кроме того, по одному рейсу в неделю на оба курорта Египта можно будет выполнять из других 49 городов.

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В Росавиацию поступили заявки от 13 авиакомпаний, заинтересованных начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, на более чем 90 маршрутов, сообщили в ведомстве. Из Москвы, помимо "России", рейсы будут выполнять "Аэрофлот" (7 раз в неделю в оба города) и S7 (1 р/н в Хургаду, 2 р/н - в Шарм-эль-Шейх). Частота полетов "России" при этом вырастет до 7 р/н в Хургаду и до 6 р/н в Шарм-эль-Шейх. Кроме того, выданы разрешения на полеты из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Хургаду авиакомпании "Уральские авиалинии", в Шарм-эль-Шейх - AZUR air.

"Значительное количество региональных рейсов в курортные города Египта будет выполнять авиакомпания Nordwind, которая получила 40 разрешений из Архангельска, Астрахани, Владикавказа, Грозного, Иркутска, Калуги, Саратова, Красноярска, Кемерово, Орска и др. Разрешение на полеты в курортные города Египта с Дальнего Востока предоставлены авиакомпаниям AZUR air (из Владивостока и Петропавловска-Камчатского) и Pegas Fly (из Хабаровска)", - добавили в Росавиации.

Из аэропортов Воронежа, Краснодара, Минеральных Вод и Ростова-на-Дону разрешено летать "России", из Белгорода и Волгограда - "Ямалу", из Саратова - Red Wings. "Россия" также заявилась на полеты из Челябинска, Тюмени, Перми и Новосибирска, S7 - из Казани, Уфы, Самары и Екатеринбурга, AZUR air - из Махачкалы, Астрахани, Барнаула и Томска.

Росавиация Египет

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