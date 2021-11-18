В Москве вора в законе Джабуа приговорили к 9,5 годам колонии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к 9,5 годам колонии особого режима гражданина Грузии Ираклия Джабуа за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и попытку незаконно пересечь госграницу, сообщила журналистам представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, с августа 2014 года Джабуа имеет статус так называемого вора в законе. Его влияние распространялось на Московскую и Ростовскую области, а также на Красноярский край.

Помимо этого, 22 июля 2019 года в международном аэропорту "Домодедово" он попытался выехать из страны в Турцию по поддельному паспорту гражданина Армении, но был задержан, сказала представитель прокуратуры.

Президент РФ подписал закон об ужесточении наказания для криминальных авторитетов 1 апреля 2019 года. Уголовный кодекс России был дополнен статьей "занятие высшего положения в преступной иерархии", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей. Закон исключает возможность условного осуждения.