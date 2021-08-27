РФ пока не планирует новые операции по эвакуации из Афганистана

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Россия пока не планирует проводить новые операции по эвакуации людей из Афганистана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока каких-то иных операций не планируется, а дальше все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля напомнил, что ранее Россия уже провела операцию по эвакуации из Афганистана.

26 августа МИД РФ сообщил, что граждане России, а также Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана успешно вывезены из Афганистана силами Минобороны РФ.