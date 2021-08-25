РФ доставила эвакуированных из Кабула граждан Таджикистана на родину

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские военные доставили на территорию Таджикистана группу граждан республики, эвакуированных из Кабула, сообщили в Минобороны РФ.

Самолет военно-транспортной авиации Минобороны России совершил посадку на аэродроме города Гиссар в Таджикистане, куда доставил граждан республики, эвакуированных из Афганистана, заявили в военном ведомстве в среду.

В Минобороны также сообщили, что из Афганистана в Киргизию была доставлена группа граждан этой республики.

Ранее четыре самолета военно-транспортной авиации российского Минобороны, приняв на борт граждан РФ, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины, взлетели с аэродрома в Кабуле, направившись в Россию.

Рано утром в среду Минобороны РФ сообщило, что из Афганистана эвакуируют более 500 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.