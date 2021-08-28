Шойгу заверил, что РФ вывезет из Афганистана всех нуждающихся

Террористам в Афганистане перешло в разы больше оружия из США, чем Украине

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что из Афганистана будут вывезены все нуждающиеся в этом граждане РФ, государств ОДКБ и других стран.

"Мы выполним свою задачу по поручению нашего президента, Верховного главнокомандующего - сделать так, чтобы мы смогли вывезти всех наших граждан, граждан стран ОДКБ и не только, но и всех тех, кто в этом нуждается", - сказал Шойгу в интервью, которое распространяется в субботу в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По его словам, сейчас идёт анализ всех тех рисков и угроз, которые сегодня очевидны.

"Это, безусловно, и наркотики, и большое количество оружия, которое попало (в руки боевиков - ИФ), оружие переносное высокоточное - ПЗРК (переносные зенитные управляемые комплексы - ИФ) и ПТУРы (противотанковые управляемые ракетные комплексы - "ИФ")", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, как говорят, что за это время на Украину поставлено несколько десятков такого вооружения, то здесь их больше сотни.