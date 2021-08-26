Все российские самолеты с эвакуированными из Афганистана прибыли в Москву

Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Еще два самолета Минобороны России с эвакуированными из Афганистана приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский, в Россию вернулись все четыре борта, отправившихся ранее в исламскую республику.

Минобороны в среду сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины.

Некоторое время назад в Чкаловском приземлились один Ил-62 и один Ил-76. Теперь прилетели еще два Ил-76 - таким образом, все четыре самолета, отправившиеся ранее в Афганистан, вернулись в РФ. Сейчас пассажиры четырех самолетов проходят пограничный контроль.