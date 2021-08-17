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Толбоев назвал погибший в крушении Ил-112В экипаж цветом российской авиации

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Экипаж нового военно-транспортного самолета Ил-112В, который во вторник погиб в катастрофе под Москвой, был цветом российской авиации, сообщил "Интерфаксу" летчик-испытатель, почетный президент международного авиасалона "МАКС" Магомед Толбоев.

"Я лично хорошо знал Николая Куимова. Он у меня учился. Он летал со мной. Мы работали вместе. Я плачу из-за Коли. Мне очень жаль. Не падайте", - сказал он.

Ранее во вторник в беседе с "Интерфаксом" Толбоев предположил, что у экипажа не было времени решить проблему с возгоранием в правом двигателе. Сам двигатель можно выключить и заглушить. Я могу предположить, что произошел разрыв гидросистемы. Ее ничем не потушишь", - сказал он.

Во вторник опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Подмосковье. На борту Ил-112В находились три члена экипажа - шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Все они погибли.

Магомед Толбоев Ил-112В

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