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Пожар в лесничестве Тольятти ликвидировали

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Полная ликвидация возгорания на территории третьего квартала Тольяттинского участкового лесничества (Самарская область) объявлена спустя трое суток после начала пожара, сообщается в официальном инстаграме мэра Тольятти Николая Ренца.

Пожар на территории третьего квартала Тольяттинского участкового лесничества разгорелся вечером 25 августа на площади 8 га, из-за порывистого ветра огонь быстро распространялся, и к ночи площадь пожара достигла 10 га. В городе был введен режим ЧС. О локализации огня на площади 0,5 га объявили в четверг.

Причиной возгораний был назван поджог, уголовное дело возбуждено территориальным органом дознания МЧС по части 2 статьи 261 (уничтожение или повреждение лесных насаждений, с причинением крупного ущерба) УК РФ.

Всего выгорело 31,7 га леса.

В середине июля в результате пожара в Тольяттинском городском лесничестве в городе уже вводился режим ЧС. Площадь, пройденная огнем за четверо суток, составила 152,6 га, пламя удалось остановить за 2 км до ближайших жилых построек. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным МЧС, причиной пожара в лесничестве мог стать поджог, на месте возгорания были найдены канистры. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Республика Саха (Якутия)
Самарская область Тольятти

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