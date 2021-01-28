Суды в городах Поволжья назначили новые штрафы и аресты участникам протестов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Приволжском федеральном округе суды привлекли к административной ответственности еще ряд задержанных на акциях в поддержку Алексея Навального 23 января.

В Казани рассмотрено 208 дел

Вахитовский районный суд Казани 208 административных дел в отношении участников несогласованной акции, четыре из них возвращены полиции, четыре отложены и одно прекращено, рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Татьяна Салова. По большинству дел были назначены штрафы по 10 000 рублей.

По словам Саловой, двум задержанным суд назначил административный арест. Среди них координатор местного штаба Навального Олег Емельянов.

Арест пенсионера в Мордовии

Ленинский суд Саранска арестовал на десять суток 65-летнего Сергея Марьина. Суд и следствие решили, что он добровольно исполнял функции организатора шествия 23 января - в частности, на площади Тысячелетия активно призывал горожан пройти по центральным улицам города. При этом участники шествия перекрывали тротуары, создавая помехи пешеходам. Действия пенсионера квалифицированы по ч. 3 ст. 20.2 КоАП.

Штрафы в Пензе и Чебоксарах

В Пензе Октябрьский суд оштрафовал трех участников митнга 23 января на 10 000 рублей, сообщили в пресс-службе суда. Их признали виновными по ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В Чебоксарах 24-летнюю женщину также оштрафовали за 10 000 рублей за участие в акции за Навального, сообщили в МВД Чувашии. Там добавили, что в судах Чебоксар находятся на рассмотрении еще несколько административных материалов на задержанных.

22 и 23 января во многих городах Поволжья были задержаны и арестованы координаторы региональных штабов Навального.