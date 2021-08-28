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Организаторы заявили, что выступление Линдеманна в Твери пока под вопросом

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Фестиваль "МакЛарин за Родину", на котором должен выступить солист группы Rammstein Тилль Линдеманн состоится, но выступление самого музыканта пока под вопросом, сообщил "Интерфаксу" в субботу организатор фестиваля Максим Ларин.

"Я не могу сказать, будет выступление или нет Линдеманна. Я реально не знаю. Я говорю, что сам фестиваль будет. Там же большая программа", - сказал он.

При этом Ларин сообщил, что пока репетиции к концерту не проводятся.

Кроме того, по его словам, накануне сотрудники правоохранительных органов провели проверку на территории завода "Афанасий", где должен состояться фестиваль. "Проверки (правоохранительных органов - ИФ) были вчера. Проверяли документы у сотрудников подрядчика, кто монтировал сцену", - рассказал Ларин.

При этом, он сообщил, что о цели проверки ему не сообщили.

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Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что представители правоохранительных органов во время ночного визита в отель в Завидово к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну завели административное дело в отношении его продюсера Анара Рейбанда за нарушение миграционного режима, он может быть депортирован из страны.

Самому Линдеманну было выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался, несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий.

Фестиваль "МакЛарин за Родину" должен пройти 29 августа в Твери.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Rammstein Тилль Линдеманн Тверская область МакЛарин за Родину Максим Ларин

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