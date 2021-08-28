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Ярославские власти заявили, что умерший в день пожара в больнице скончался от COVID

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Власти Ярославской области опровергли сообщения СМИ о смерти пациента в результате пожара в больнице с COVID-пациентами в Ярославле.

"Мы не видим связи чрезвычайного происшествия и гибели пациента. Он скончался от коронавируса в реанимации в 21:50. Я специально обращаю внимание на время смерти", - сообщил журналистам на брифинге директор департамента здравоохранения региона Василий Тубашов.

По данным ГУ МЧС по региону, информация о задымлении в одной из палат поступила в 22:09 пятницы.

Он отметил, что в момент пожара в палате находилось пять человек, они были эвакуированы. Всего в больнице проходили лечение 80 человек, из них 11 - в реанимации.

"Шестерых пациентов пришлось перевести в другую больницу", - добавил директор.

Пожар в больнице №3 Ярославля, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, произошел вечером 27 августа. Его площадь составила 5 кв. метров. По данным ГУ МЧС по региону, горел матрас. Причина пожара - электротехническая.

Прокуратура проводит проверку по данному факту.

Ярославская область

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