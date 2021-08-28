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У МЧС есть две версии причин пожара в ярославской COVID-больнице

У МЧС есть две версии причин пожара в ярославской COVID-больнице
Архивное фото
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Неосторожность при курении и нарушение при эксплуатации электроприборов могли стать причинами пожара, который случился вечером 27 августа в больнице №3 Ярославля, сообщил журналистам замначальника ГУ МЧС Росси по Ярославской области Сергей Милованов.

В больнице лечатся пациенты с коронавирусом.

По его словам, "в связи с ЧП принято решение о проведении масштабной проверки всех медицинских учреждений региона на предмет использования в палатах запрещенных электроприборов", - отметил Милованов.

Пожар в больнице №3 Ярославля, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, произошел накануне вечером. Его площадь составила 5 кв. метров. По данным ГУ МЧС по региону, горел матрас. Причина пожара - электротехническая.

Изначально сообщалось о гибели одного пациента, однако позже власти заявили, что он умер от коронавируса до начала пожара.

Прокуратура проводит проверку по данному факту.

Ярославль МЧС

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