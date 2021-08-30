Обанкротившийся Марийский НПЗ выставлен на торги за 4,8 млрд рублей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Имущество ООО "Марийский НПЗ", признанного банкротом, выставили на торги с начальной ценой 4,815 млрд рублей, следует из материалов на сайте "Федресурс". Открытый аукцион назначен на 8 октября, заявки на участие принимаются с 1 сентября по 5 октября.

В лот вошли находящиеся в залоге у Московского кредитного банка здания и сооружения, измерительное оборудование, инструмент и комплектующие, компьютерное оборудование, комплектующие и программное обеспечение, котельное оборудование, инструмент, автомобили, специализированная техника, производственное, промышленное оборудование и прочее.

Все имущество должника, включая свободное от залога, было оценено в 5,014 млрд рублей.

Арбитражный суд Марий Эл в июле 2020 года по заявлению МКБ признал банкротом ООО "Марийский НПЗ" и открыл в отношении него конкурсное производство.

Марийский НПЗ с мощностью первичной переработки 1,6 млн тонн в год (построен в 1998 году) достался ВТБ за долги в 2013 году и был выставлен банком на продажу. В 2014 году "Новый поток" взял НПЗ в управление, а через 2 года приобрел этот актив для дальнейшей модернизации и наращивания мощности до 7 млн тонн в год.

"Новый поток" тем временем сам испытывал финансовые проблемы, в итоге мощность Марийского НПЗ удалось увеличить с 1,4 млн тонн лишь до 1,6 млн тонн, при этом завод так и не начал выпуск товарных нефтепродуктов. Планам также помешал переход основного актива "Нового потока" - Антипинского НПЗ - Сбербанку весной 2019 года, а в июле 2019 года бенефициар группы Дмитрий Мазуров был арестован по подозрению в мошенничестве.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в феврале 2020 года владельцем 99,99% долей Марийского НПЗ стало ООО "Волжские нефтепродукты" (Саратов, принадлежит Андрею Петрушину), 0,01% владело ООО "Долговой центр" (до 2018 года - "Долговой центр МКБ", в настоящее время принадлежит Bodmin Group Ltd, Британские Виргинские острова).

В ходе рассмотрения дела о банкротстве Марийского НПЗ вступивший в дело о банкротстве кредитор - Промсвязьбанк - указывал суду на аффилированность должника, ООО "Финойл" (инициировало банкротство НПЗ, но потом отказалось от требований) и МКБ, а также на "фактическую общность интересов "Финойла" и МКБ". Об аффилированности участвующих в деле лиц заявлял и другой кредитор НПЗ - ООО "Трансойл". В частности, он считал связанными МКБ и нового собственника НПЗ - ООО "Долговой центр" (Марийский НПЗ полностью перешел в собственность коллекторского агентства "Долговой центр" в октябре 2019 года).

МКБ в суде отрицал, что "Финойл" и Марийский НПЗ ему подконтрольны, заявлял, что между учредителем должника, ООО "Долговой центр" и банком имеются гражданские договорные правоотношения, "аффилированности между данными лицами нет".