Марийский НПЗ хочет взыскать с Дмитрия Мазурова 28,6 млрд рублей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Марийский НПЗ в лице конкурсного управляющего подал в Арбитражный суд Москвы заявление о включении в реестр кредиторов владельца "Нового потока" Дмитрия Мазурова 28,6 млрд рублей. Суд проверит обоснованность требования 20 ноября, сказано в определении на сайте суда.

Марийский НПЗ был последним нефтезаводом, находившимся под управлением "Нового потока" Мазурова.

Арбитражный суд Марий Эл 21 июля 2020 года по заявлению МКБ признал ООО "Марийский НПЗ" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. В реестр кредиторов были включены требования МКБ на сумму 140,975 млн рублей.

Заявление о банкротстве Мазурова компания Persit Services Inc. подала 16 августа 2019 года.

На заседании в январе 2020 года представитель иностранной компании заявил, что Кунцевский суд Москвы в ноябре 2018 года удовлетворил иск Persit Services Inc. к Мазурову о взыскании задолженности по договору поручительства на сумму почти $32 млн. В нее входила цена векселя в размере $30 млн и проценты. Позднее вышестоящие инстанции оставили решение в силе.

Девятый арбитражный апелляционный суд 16 июня 2020 года признал обоснованным заявление Persit Services Inc. о банкротстве Мазурова и ввел процедуру реализации имущества. Суд включил в его реестр кредиторов долг перед заявителем в размере 2 083,8 млн рублей.

В августе 2020 года Арбитражный суд Московского округа оставил решение о банкротстве в силе. Верховный суд РФ 24 декабря 2020 года отказал Мазурову в отмене решения о его банкротстве.

Бизнесмен просил отменить определение Арбитражного суда Москвы, который 22 января 2020 года ввел процедуру реструктуризации его долгов.

Верховный суд России 31 мая 2021 года отказал Мазурову в отмене решения судов нижестоящих инстанций о 28,5 млрд рублей долга перед "дочкой" Сбербанка - ООО "СБК", а 4 июня - в отмене 31,2 млрд рублей долга Сбербанку. 11 июня ВС отказал Мазурову в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций о законности требования у него МКБ долга в размере 4,6 млрд рублей.

Суд 14 июня 2023 года продлил процедуру банкротства Мазурова до 13 декабря.

Мазуров был задержан 13 июля 2019 года в аэропорту "Шереметьево" по прилете в Москву из зарубежной командировки и принудительно доставлен в следственный департамент МВД. Суд 15 июля 2019 года арестовал Мазурова по делу об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК), наказание по данной статье предусматривает до десяти лет заключения. Уголовное дело было возбуждено 12 июля 2019 года по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Позже такое же заявление в правоохранительные органы подал "Антипинский НПЗ" (Тюменская область), который в мае 2019 года был забран за долги Сбербанком.

В производстве Арбитражного суда Тюменской области находится дело о банкротстве "Антипинского НПЗ", неоспариваемые требования кредиторов были оценены в 346 млрд рублей. В отношении НПЗ 3 сентября 2019 года была введена процедура наблюдения, 30 декабря 2019 года завод признан банкротом.

В мае 2021 года имущество АО "Антипинский НПЗ" было продано ООО "Русинвест" Анатолия Яблонского за 110,867 млрд рублей, что соответствовало начальной цене торгов. В состав лота вошел действующий завод, а также 100%-я доля в ООО "Нефтяная компания "Новый поток".

Арбитражный суд Москвы 9 ноября 2021 года признал обоснованным заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) в лице ИФНС №28 по Москве о несостоятельности АО "Новый поток". Суд тогда ввел в отношении компании процедуру наблюдения, а 5 июля 2022 года признал компанию банкротом.