ВС РФ отменил регистрацию 6 кандидатов от "Партии роста" на выборы в Думу

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд России во вторник принял решение об отмене регистрации шести кандидатов в депутаты в Госдуму восьмого созыва, включенных в список от "Партии роста".

"Суд в полном объеме удовлетворил исковое заявление Центризбиркома об отмене регистрации кандидатов Рафаиля Гибадуллина, Магомеда Магомедалиева, Елены Мотовой, Евгении Орловой, Алексея Урываева, Заура Шахбанова", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как ранее отметили в ЦИК, поводом для обращения в суд стала полученная от Центробанка РФ информация, указывающая на владение кандидатами иностранными финансовыми инструментами.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.