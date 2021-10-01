Правительство утвердило трассировку ВСМ Москва - Санкт-Петербург

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство уточнило схему территориального планирования федерального транспорта, внеся в нее трассировку железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.

Проект ВСМ делится на три основных участка: вход в Москву (Крюково-Москва), вход в Санкт-Петербург (Обухово-Санкт-Петербург) и основная трасса - Крюково-Обухово, которая пройдет через Тверь и Великий Новгород. Для создания этой дороги реконструируют станции Москва-Пассажирская пропускной способностью 177 пар поездов в сутки и Санкт-Петербург-Главный на 240 пар поездов в сутки, говорится в распоряжении.

В схему территориального планирования также добавлены планы строительства 8 пассажирских железнодорожных станций ВСМ пропускной способностью от 96 до 104 пар поездов в сутки: Жаровская в Тосненском районе Ленинградской области; Великий Новгород и Окуловка в Новгородской области; Выползово, Садва, Логовежь и Новая Тверь в Тверской области; Высоково (104) в подмосковном городе Клин.

Кроме того, предполагается создать три технические станции - в Петербурге (Обухово-2), Новгородской области (Горки) и Москве (Москва-Техническая)

Мэрия Москвы согласовала проект в августе.

РЖД приступили к проектированию ВСМ Москва - Петербург, его реализация может начаться в 2022 году. Стоимость строительства оценивается в 1,39 трлн рублей. Сейчас на территориях прохождения будущей ВСМ проживает около 30 млн человек. По предварительным подсчетам, пассажиропоток на линии к 2030 году оценивается в 23,3 млн человек. Ее строительство предполагается завершить в 2027 году. Планируется, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом без учета остановок составит 2 часа 15 минут.