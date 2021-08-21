Глава Нижегородской области и Путин обсудили проект ВСМ Москва - Нижний Новгород

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным просил вернуться к теме строительства высокоскоростной железной дороги Москва - Нижний Новгород.

"Не могу такой глобальный вопрос не обозначить. Конечно, мы рассчитываем, что он когда-нибудь будет решен. По поводу высокоскоростной магистрали Москва - Нижний Новгород. Очень большая была работа", - сказал губернатор.

Никитин согласился с президентом, что проект создает конкуренцию с авиаперелетами, отметив, что в Санкт-Петербурге такая конкуренция между авиа и железнодорожным сообщением существует.

"Например, наш инвестор по аэропорту, он считает, что наоборот, это выгодно, потому что Нижний Новгород станет чуть ли не еще одним аэропортом города Москвы. За 1ч 40 минут-1 час 50 минут из центра до центра доехать", - сказал губернатор.

Президент заметил, что "в Москве больше времени потратишь пока доедешь".

Никитин добавил, что многие говорят, что строительство ВСМ приведет к оттоку людей.

"Я считаю, что это наоборот приведет к притоку. Когда долго ехать, то люди уезжают работать и там живут, а тут можно будет чуть ли не работу ездить", - сказал нижегородский губернатор.

Никитин добавил, что под проект строительства ВСМ был проработан земельный участок, была подготовлена проектная документация.

"Мы будем ожидать, когда появится возможность его (вопрос со строительством ВСМ - ИФ) решить (..) Нижегородская область - это тот регион, где можно наиболее быстрый эффект получить от различных проектов, КПД высокий, потенциал высокий, потенциал высокий людей", - сказал он.

Путин в свою очередь сказал по итогам доклада губернатора: "Темп набран высокий, надо его поддерживать. С учетом принятых решений по финансированию отдельных проектов, его точно можно будет сохранить. Я знаю, что у вас предложения выходят за даже рамки того, о чем в предыдущие дни договорились и о чем будете говорить с председателем правительства. Но это все можно рассматривать по ходу реализации того, что уже согласовано".

Как сообщалось ранее, проект новой транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года предполагает создание высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург - Москва - Казань.

В субботу Путин пообещал Нижнему Новгороду кредиты на инфраструктурные проекты. По его словам, "комфортные и безопасные транспортные артерии дадут дополнительный импульс для развития южной и восточной частей города, где уже в горизонте текущего десятилетия планируется возвести порядка 12 млн кв. метров современного жилья, а также социальные объекты".

РЖД приступили к проектированию ВСМ Москва-Петербург, его реализация может начаться в 2022 году. Стоимость строительства оценивается в 1,39 трлн рублей. Строительство ВСМ предполагается завершить в 2027 году, время в пути между Москвой и Петербургом без учета остановок составит 2 часа 15 минут.

В последние несколько лет проект ВСМ Москва-Казань активно прорабатывался. Предполагалось, что строительные работы могут начаться в 2019 году - с участка Железнодорожный (Подмосковье) - Гороховец (Владимирская область). Участок Железнодорожный - Гороховец с организацией движения до Нижнего Новгорода должен был стать первым этапом ВСМ Москва-Казань. В марте 2020 года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что строительство отложили из-за большой финансовой емкости объекта. В апреле текущего года замглавы РЖД Андрей Макаров сообщал, что монополия завершила разработку документации по проекту высокоскоростной магистрали Москва-Казань.