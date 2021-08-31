Из РФ выдворили 37 иностранцев после массовой драки в Подмосковье

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Из России депортированы 37 иностранных граждан, которые стали участниками массового конфликта в начале августа на территории Московской области, сообщила начальник пресс-службы областного управления МВД Татьяна Петрова.

Как заявила Петрова во вторник журналистам, ранее в отношении этих иностранцев полицейские составили ряд административных протоколов, в том числе за нарушение миграционного законодательства.

По ее словам, о конфликте между группой неизвестных на ул. Пограничная в подмосковных Мытищах стало известно 5 августа.

В результате произошедшего в отделы полиции были доставлены 66 уроженцев ближнего зарубежья. Было составлено 134 административных протокола, из них: 54 по ст. 18.8 КоАП РФ, выразившиеся в нарушении правил миграционного учета, 65 - по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и 15 - по ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах).

Как сообщила представитель МВД, суд наложил на 49 иностранцев административные штрафы в сумме 5 тыс. рублей, а также постановил поместить их в центр временного содержания иностранных граждан с последующим выдворением из РФ.