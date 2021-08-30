Песков заявил, что конфликты между мигрантами пока не являются проблемой для РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Конфликты, возникающие между мигрантами, пока не являются проблемой для РФ, все инциденты, выходящие за рамки закона, являются прерогативой правоохранительных органов, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать участившиеся в последнее время конфликты между мигрантами Песков сказал: "Конфликты были и есть всегда, есть они во всех странах, есть они и у нас".

"Если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционная служба и органы правопорядка принимают соответствующие меры в отношении их участников", - отметил Песков.

На вопрос, считают ли в Кремле конфликты между мигрантами проблемой, Песков сказал: "Нет".

В последнее время в Москве произошло несколько массовых драк с участием мигрантов.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать изменения правил въезда мигрантов в РФ в связи с неоднократными обращениями представителей бизнеса, Песков сказал: "Проблема мигрантов - это та проблема, которая обсуждается в правительстве. Это не совсем вопрос Кремля".

"Но эта проблема весьма и весьма актуальна. Это проблема не только для предприятий общепита, она актуальна для строителей, представителей других секторов экономики", - отметил Песков.

Он назвал проблему "непростой, с учетом сохраняющихся опасностей по распространению коронавируса". "Правительство этим занимается", - добавил Песков.

"Об изменении правил въезда мигрантов в РФ пока рано говорить. Никаких решений на этот счет не было. Существуют разные экспертные предложения соответствующих отраслей экономики, но решение не принималось", - сказал Песков.