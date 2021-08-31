В РФ не выявили случаев нового южноафриканского штамма коронавируса

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В России не выявлено случаев зарегистрированного в ЮАР варианта коронавируса С.1.2, его распространение маловероятно из-за доминирования штамма "дельта", сообщили в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора "Интерфаксу".

"Вирусы, относящиеся к генетической линии C.1.2 были впервые выявлены в ЮАР в мае 2021 года и с мая по август выявлялись во всех провинциях ЮАР, с частотой, доходящей приблизительно до 2% от общего числа анализируемых геномов. В Российской Федерации случаи заболевания, относящиеся к данной линии, не выявлены", - сообщили в "Векторе" во вторник.

Там сказали, что новый южноафриканский вариант, который, вероятно, может "частично уклоняться от иммунного ответа" (...) в настоящее время не демонстрирует выраженных конкурентных преимуществ, позволяющих вытеснять из циркуляции варианты, получившие более широкое распространение". Новый вариант, в частности, не может вытеснить штамм "дельта" и получить широкое распространение, отметили в научном центре.

"Высокие показатели трансмиссивности варианта "дельта" приводят к вытеснению других вариантов и его доминированию в глобальном масштабе и на отдельных территориях", - уточнили в "Векторе".

Там добавили, что "Всемирная организация здравоохранения не относит линию С.1.2 ни к вариантам, вызывающим озабоченность и интерес, ни к вариантам, требующим дальнейшего мониторинга".

Вакцины смогут защитить от нового штамма

В научном центре "Вектор" отметили, что, несмотря на набор мутаций, присущих южноафриканскому варианту коронавируса С.1.2, которые могут снижать иммунный ответ, "вакцины по-прежнему будут обеспечивать высокий уровень защиты от госпитализации и смерти". Также защиту к нему будет предоставлять вакцина "ЭпиВакКорона".

"Благодаря использованию в составе вакцины жизненно важных для вируса и высококонсервативных фрагментов S-белка коронавируса нет оснований полагать, что набор мутаций, определяющих линию C.1.2, будет оказывать влияние на эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"", - сообщили там.

В научном центре также сказали, что Роспотребнадзор постоянно следит за распространением различных генетических вариантов SARS-CoV-2 в мире, а "актуальные варианты проходят комплексное экспериментальное изучение" на базе "Вектора", "включая анализ влияния мутаций, характерных для того или иного варианта", на эффективность "ЭпиВакКороны"".

В "Векторе" добавили, что по состоянию на 31 августа, в базе GISAID (глобальная база данных - ИФ) содержится информация всего о 101 генетической последовательности, относящейся к линии C.1.2. Вирусы этой линии были выявлены в девяти странах: ЮАР, Маврикий, Зимбабве, Ботсвана, Китай, Новая Зеландия, Португалия, Швейцария и Великобритания. При этом распространенность линии C.1.2 в ЮАР составляет около 1%, а в других странах - менее 1%.