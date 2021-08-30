Эксперт оценил долю штамма "дельта" в регионах России в 95%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В большинстве регионов России встречаемость штамма коронавируса "дельта" превосходит уже 95%", сообщил в обществе Знание" гендиректор центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

По его словам, этот вариант вытеснил большинство других в России и в мире. Он уточнил, что в некоторых регионах присутствие дельта-штамма отмечается в 99% случаях.

По словам Максютова, существующие вакцины, зарегистрированные в России и мире, эффективны против дельта-штамма COVID-19, но их эффективность ниже, чем против "уханьского" штамма. В июле он выражал уверенность, что все российские вакцины при необходимости можно будет изменить в течение месяца из-за новых штаммов.

30 августа эксперт предсказал, что со временем вакцины от коронавируса будут обновлять так, как сейчас это делают с вакцинами от гриппа.

Он также высказал мнение, что новая коронавирусная инфекция имеет естественное происхождение, однако заражение первых людей могло произойти из-за нарушения мер безопасности во время его лабораторного изучения.