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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Минфин к октябрю подготовит предложение о гибком НДПИ для металлургов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Чиновники к началу октября подготовят конкретные предложения об изменении НДПИ для металлургической промышленности, пока их обсуждение продолжается, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"На самом деле у нас идут достаточно оживленные дискуссии на этот счет, окончательных предложений пока нет, - ответил он на вопрос о сроках подготовки вариантов. - Я думаю, что к началу октября".

Замминистра напомнил, что идея состоит в том, чтобы сделать плавающую ставку НДПИ, привязанную к мировой конъюнктуре конечного продукта металлургических производств.

В стремлении сдержать рост цен на металлы в июне правительство решило ввести экспортную пошлину на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. До конца срока действия пошлин чиновники должны разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию. Власти думают о "гибком" налогообложении для металлургов, которое позволит изымать их сверхдоходы от благоприятной конъюнктуры мировых рынков.

"Действительно, есть идея о том, что, когда идет резкий рост цен, связанный с сырьевым "суперциклом", часть сверхдоходов изымать. Такой вопрос действительно стоит на повестке дня, но окончательное решение пока не принято", - говорил ранее Сазанов. По его словам, речь идет о привязке ставки НДПИ к цене конечного продукта. Замминистра при этом напомнил, что в нефтяной отрасли уже есть привязка ставки налога к котировкам нефти.

6 августа президент Владимир Путин назвал решенным вопрос о повышении НДПИ для металлургической промышленности с 2022 года.

Минфин Алексей Сазанов НДПИ Владимир Путин

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