Власти Подмосковья ждут новую волну COVID-19 в регионе осенью

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Главам муниципалитетов в Подмосковье необходимо помочь в постановке новых машин скорой помощи на учет в ГИБДД в связи с тем, что осенью в области прогнозируется новая волна роста заболеваемости COVID-19, сообщила зампред подмосковного правительства - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"Главам городских округов (необходимо - ИФ) оказать содействие в регистрации машин в ГИБДД. Это важно, с учетом того, что прогнозируется все-таки очередная волна ковида осенью. Нам необходим транспорт", - сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Стригункова уточнила, что в 2021 году в Подмосковье приобрели 438 автомобилей для неотложной службы, 145 единиц уже поставлены на учет в ГИБДД.