В ФМБА ожидают регистрацию своей вакцины от коронавируса в 2022 году

Фото: Hendrik Schmidt-Pool/Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Клинические исследования вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), пока не выявили каких-либо побочных эффектов, при успешном исходе испытаний препарат будет зарегистрирован в будущем году, сообщили "Интерфаксу" специалисты ФМБА, которые работают на стенде агентства на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)

"Регистрация вакцины ожидается в будущем году ", - отметили специалисты.

По их словам, "сейчас в клинических исследованиях принимает участие 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Пока никаких "побочек" не выявлено", - сказали эксперты.

Вакцину разрабатывает Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток, подведомственный ФМБА.