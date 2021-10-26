Вторую фазу клинических испытаний COVID-вакцины ФМБА планируют завершить в декабре

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Завершение второй фазы клинических испытаний субъединичной вакцины против коронавируса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) запланировано на декабрь этого года, заявка на регистрацию препарата будет подана в Минздрав РФ по ее итогам, сообщила во вторник пресс-служба агентства.

Об этом говорится в ответе пресс-службы ФМБА на запрос "Интерфакса". После успешного окончания второй фазы исследований и подачи регистрационного досье планируется озвучить название вакцины, добавили в агентстве.

ФМБА получило разрешение Минздрава РФ на проведение первой и второй фаз клинических испытаний своей вакцины от коронавируса 19 июля. Как сообщалось, исследование проводится среди 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Препарат разработан специалистами Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА, это субъединичная вакцина на основе рекомбинантных белков. В первую очередь препарат нацелен на выработку клеточного иммунитета, а в качестве мишени используются консервативные белки коронавируса, наименее подверженные мутациям, сообщала ранее пресс-служба агентства.

Препарат вводится двумя дозами с интервалом в три недели, рассказали ранее "Интерфаксу" в пресс-службе ФМБА.

В начале сентября глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила журналистам, что вторая фаза клинических исследований вакцины должна завершиться до конца 2021 года, однако ее регистрация ожидается лишь в следующем году.

15 октября о начале клинических испытаний собственной субъединичной рекомбинантной вакцины против COVID-19 "Бетувакс-КоВ-2" сообщил другой российский разработчик, компания "Бетувакс" Института стволовых клеток человека (ИСКЧ).

Минздрав РФ одобрил их проведение 27 сентября, окончание I-II фазы было запланировано на 31 августа 2022 года, следует из данных госреестра клинических испытаний.

По заявлению "Бетувакс", это первая в России субъединичная вакцина против COVID-19, то есть содержащая искусственно созданный фрагмент коронавируса, "имеющий ключевое значение для формирования иммунного ответа". Она не содержит живых вирусов или их векторов, при ее производстве не используется вирусный материал, поэтому подобные препараты являются наиболее безопасными, считают в "Бетуваксе".